Крыховяк — лучший игрок «Локомотива» в сентябре

Завершено голосование по выбору лучшего футболиста «Локомотива» в сентябре, сообщает пресс-служба клуба.

Победу в третий раз подряд одержал Гжегож Крыховяк. За полузащитника проголосовал 11 481 человек или 79,6 процента.

В сентябре Крыховяк провел четыре матча, забил три мяча «Сочи», «Зениту» и «Байеру», а также сделал голевую передачу в игре с «Оренбургом».

Второе место занял Федор Смолов — 1072 голоса или 7,43 процента. Замкнул тройку Дмитрий Баринов — 834 голоса или 5,78 процента. Далее расположились Жоау Мариу — 771 голос или 5,35 процента и Ведран Чорлука — 265 голосов или 1,84 процента. 0