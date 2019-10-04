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    СМИ: Гризманн следующим летом может покинуть «Барселону»

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    «Барселона» может расстаться с форвардом Антуаном Гризманном всего через год после его перехода в каталонский клуб из «Атлетико», сообщает Le10Sport.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    Согласно информации источника, отношения между французом и капитаном «сине-гранатовых» Лионелем Месси оставляют желать лучшего. Аргентинец недоволен тем, что «Барса» приобрела Гризманна вместо того, чтобы потратить деньги на возвращение из «Пари Сен-Жермен» Неймара.

    Если ситуация не изменится, то следующим летом руководство «Барсы» может включить Гризманна в сделку по тому же Неймару.

    В текущем сезоне Гризманн сыграл за «Барселону» 9 матчей. На его счету 3 результативных удара и 2 голевые передачи. 0

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