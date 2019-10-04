СМИ: Гризманн следующим летом может покинуть «Барселону»

может расстаться с форвардомвсего через год после его перехода в каталонский клуб из, сообщает Le10Sport.

Согласно информации источника, отношения между французом и капитаном «сине-гранатовых» Лионелем Месси оставляют желать лучшего. Аргентинец недоволен тем, что «Барса» приобрела Гризманна вместо того, чтобы потратить деньги на возвращение из «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Если ситуация не изменится, то следующим летом руководство «Барсы» может включить Гризманна в сделку по тому же Неймару.

В текущем сезоне Гризманн сыграл за «Барселону» 9 матчей. На его счету 3 результативных удара и 2 голевые передачи. 0