Врачи установили диагноз Куртуа

Врачи диагностировали голкиперу мадридского «Реала»гастроэнтерит с обезвоживанием, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что сообщения о приступах тревоги у вратаря не соответствуют действительности.

«Информация о том, что у нашего игрока был приступ тревоги, не соответствует действительности. Тибо Куртуа диагностировали острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом, в связи с чем он не смог доиграть матч против "Брюгге".

В настоящее время он хорошо реагирует на лечение», — говорится в сообщении.

Напомним, что Куртуа не смог доиграть матч Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). Он был заменен в перерыве из-за головокружения и проблем с желудком. 0