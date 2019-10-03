Тер Штеген: Суарес сегодня заставил замолчать многих критиков

В интервью изданию Marca голкиперрассказал о впечатлениях после победы в матче Лиги чемпионов над. Также футболист отметил хорошую игру, который оформил «дубль».

«Мы забили два хороших гола. Да, "Барселона" допустила некоторые ошибки, но такие вещи случаются. У "Интера" очень хорошая команда, но именно мы вышли на первое место.

Суарес сегодня заставил замолчать многих критиков, он всегда борется и выкладывается. И мы рады, что у нас есть такой нападающий, чтобы забивать голы.

Вся команда рада, что Месси вернулся. Когда он выходит на поле, то делает всё возможное: отдает передачи, забивает голы. Здорово, что он наконец-то провёл полный матч», — сказал Тер Штеген журналистам. 0