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    Луис Суарес: «Барселона» в результате доверия и сплоченности заработала три очка

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    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес — о волевой победе над «Интером» (2:1) в втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    «В перерыве мы исправили ошибки, которые допустили в первом тайме. Вальверде сказал нам более аккуратно во время прессинга. Где-то получилось хорошо, где-то — плохо. Для этого у нас есть тренер, чтобы исправлять эти ошибки.

    Команда проявила достаточно терпения. В результате доверие и сплоченность помогли нам заработать три очка в матче против прямого конкурента», — цитирует Суареса El Chiringuito TV.

    После двух туров первую строчку в группе F с 4 очками удерживает «Боруссия Дортмунд», «Барселона» имеет такое же количество очков, но уступает «шмелям» по дополнительным показателям, миланцы занимают третье место в таблице, а замыкает квартет «Славия». 0

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