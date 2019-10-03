Луис Суарес: «Барселона» в результате доверия и сплоченности заработала три очка

Нападающий— о волевой победе над(2:1) в втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«В перерыве мы исправили ошибки, которые допустили в первом тайме. Вальверде сказал нам более аккуратно во время прессинга. Где-то получилось хорошо, где-то — плохо. Для этого у нас есть тренер, чтобы исправлять эти ошибки.

Команда проявила достаточно терпения. В результате доверие и сплоченность помогли нам заработать три очка в матче против прямого конкурента», — цитирует Суареса El Chiringuito TV.

После двух туров первую строчку в группе F с 4 очками удерживает «Боруссия Дортмунд», «Барселона» имеет такое же количество очков, но уступает «шмелям» по дополнительным показателям, миланцы занимают третье место в таблице, а замыкает квартет «Славия». 0