Месси: Мне не хватает игрового ритма, но я рад победе над «Интером»

Нападающийпрокомментировал победу надв матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1).

«Я устал, но рад, что мне впервые в этом сезоне удалось провести все 90 минут. Мне не хватает игрового ритма, но я рад нашей победе.

Мы должны были выигрывать этот матч, у нас трудная группа. Задача — занять первое место, но "Интер" непросто обыгрывать. Они почти не оставляют свободных зон между линиями. К счастью, нам удалось добиться своего. Победа — хороший результат», — цитирует пресс-служба УЕФА Месси.

После двух туров первую строчку в группе F с 4 очками удерживает «Боруссия Дортмунд», «Барселона» имеет такое же количество очков, но уступает «шмелям» по дополнительным показателям, миланцы занимают третье место в таблице, а замыкает квартет «Славия». 0