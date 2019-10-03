Мельгарехо: Едем в Краснодар только за победой, даже ничья нас не устроит

Полузащитник московского «Спартака»поделился ожиданиями от матча св рамках 12-го тура РПЛ.

«Ситуация в команде сейчас непростая. Уже которую игру не можем одержать победу.

Но продолжаем работать, тренироваться и делать все от нас зависящее, чтобы добиться результата.

"Краснодар" для "Спартака" принципиальный соперник. Непросто нам будет в этой игре. "Краснодар" сейчас на ходу, играет в неплохой футбол.

Но мы едем туда только за победой, даже ничья нас не устроит. Нам нужно сделать все возможное, чтобы вырвать три очка.

Я продолжаю тренироваться. Всегда готов помочь команде. Что касается прошлой игры — впервые с начала этого чемпионата я сыграл продолжительный отрезок.

Индивидуально все было здорово: я забил гол, но не было результата по итогу матча.

Надеюсь, в дальнейшем еще будет шанс помочь команде и исправить эту непростую ситуацию», — сказал Мельгарехо клубной пресс-службе. 0