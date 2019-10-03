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    Максименко — лучший месяца в «Спартаке» по версии болельщиков

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    Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко в очередной раз стал лучшим игроком команды за месяц по версии болельщиков клуба. Об этом пишут на официальном сайте «красно-белых».

    Александр Максименко
    Александр Максименко

    Вот как сам игрок отреагировал на решение фанов: «Мне очень приятно второй месяц подряд получать эту награду! Хочу искренне поблагодарить каждого голосовавшего. Поддержка болельщиков мотивирует на каждодневную работу над собой, добавляет сил и помогает расти. Для команды прошедший месяц был очень сложным, но мы сделаем всё возможное для того, чтобы в скором времени все красно-белые испытали радость от побед "Спартака".

    Максименко набрал 27,02% голосов. На втором месте Самуэль Жиго — 26,6%. 11% набрал Зелимхан Бакаев. 0

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