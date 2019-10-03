Кураньи может стать спортивным директором «Динамо»

Новым спортивным директором московскогоможет стать бывший нападающий бело-голубых

По информации издания «Спорт-Экспресс», руководство москвичей недовольно работой Романа Орещука во время летней заявочной кампании.

Во время недавнего визита в Москву Кураньи провел встречу с руководством клуба.

«Вы знаете, что я охотно обсуждаю многие темы. Но итоги деловых встреч далеко не всегда должны становиться достоянием общественности.

Я не скрываю, что недавно был в Москве, общался со многими людьми, но какие вопросы обсуждались и с кем, говорить не имею права», — сказал Кураньи.

Еще одним кандидатом на данную должность является Олег Яровинский, который на данный момент работает в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Витессе».

После 11 туров РПЛ «Динамо» идет на 14-й строчке, имея в активе 10 очков. 0