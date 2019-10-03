FA может наказать Гвардиолу

Футбольная ассоциация Англии может наказать, который недавно выступил в защитупо делу о расизме. Напомним, что португалец опубликовал твит с, в котором он сравнил одноклубника с персонажем упаковки Conguitos.

На своей странице Силва поместил это фото и предложил подписчикам отгадать, кого он имеет ввиду. Также футболист добавил несколько смайлов.

В FA сочли этот пост проявлением расизма. Гвардиола решил поддержать своего вингера и вступился за него, дав соответствующее интервью. Он сказал: «Эта картинка не о цвете кожи. Он взял фотографию юного Бенжамена и увязал ее с мультяшным персонажем из-за схожести картинок. Если в этой ситуации что-то произойдет, это будет ошибкой».

Представители ассоциации могут наказать и самого испанца за то, что он якобы поддерживает расизм. Против Силвы уже открыто дело и ему предлагают высказаться в свое оправдание до 9 октября. 0