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    Дзюба попал в сборную недели ЛЧ по версии WhoScored

    Лига чемпионов Зенит Календарь Лиги чемпионов
    Форвард питерского «Зенита» Артем Дзюба попал в символическую сборную недели Лиги чемпионов по версии сайта WhoScored.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Напомним, что Дзюба стал автором первого гола «сине-бело-голубых» в матче с «Бенфикой». Этот поединок «Зенит» выиграл со счетом 3:1.

    Символическая сборная выглядит следующим образом: Андрей Пятов («Шахтёр»), Франческо Лоди («Атлетико»), Карлос Куэста («Генк»), Неманья Милунович («Црвена Звезда»), Хаун Куадрадо («Ювентус»), Серж Гнабри («Бавария»), Томас Парти («Атлетико»), Марко Марин («Црвена Звезда»), Лионель Месси («Барселона»), Артём Дзюба («Зенит»), Луис Суарес («Барселона»). 0

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