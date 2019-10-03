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    Дзюба: Победа если не уверенная, то очень важная

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил игру команды в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1).

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Результат потрясающий. Тем более, прекрасно понимаем, что португальцы подбираются в таблице коэффициентов.

    Да и в таблице группы все сложнее, так как "Лион" неожиданно победил "Лейпциг". Все только начинается.

    После не самого лучшего матча против "Локомотива" было важно показать, что мы держим удар.

    Нужно было вставать и отвечать. Потрясающее единение показало команда. Круто. Только так можно выигрывать.

    Осорио непривычно справа играть. Поэтому Караваева на фланг выпустили, перестроились на пять защитников.

    Со стороны не было ощущения, что португальцы нас придавливают. Было рабочее настроение. Считаю, все закономерно. Победа если не уверенная, то очень важная.

    Моя голевая передача без касания? Правильно. Целую ваши мысли. Видно, что разбираетесь в футболе. Это на чувстве.

    Да и Азмун кричал на своем "Оставь, оставь!" Это чутье. И мастерство», — заявил Дзюба в эфире «Матч ТВ». 0

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