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    Конте: «Интер» заслужил большего в игре с «Барселоной»

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    Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о поражении от «Барселоны» во втором туре Лиги чемпионов (1:2).

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Думаю, мы заслужили большего сегодня. Мы долго тревожили "Барселону". Во втором тайме наши игроки подустали, потому что сейчас нам приходится проводить несколько матчей подряд, но я убежден, что мы все равно заслуживали большего в сегодняшнем матче.

    Мне сложно находить позитивные моменты после поражений, потому что сильно переживаю неудачи. Хорошая команда никогда не возвращается домой радостной после поражений даже после таких отличных матчей, как сегодня.

    "Барса" изменила ход матча и забила ответный мяч, но это во многом произошло потому, что многие наши игроки провели много тяжелых матчей в последнее время и подустали», — цитирует пресс-служба УЕФА Конте. 0

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