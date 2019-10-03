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    «Барселона» одержала волевую победу над «Интером»

    «Барселона» — «Интер»: счет 2:1, обзор голов

    Лига чемпионов Барселона Интер Календарь Лиги чемпионов
    В матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов каталонская «Барселона» вырвала победу у миланского «Интера». Команда Вальверде отыгралась с 0:1, а Луис Суарес забил победный мяч.

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    Счет был открыт на 3 минуте встречи. После передачи Алексиса Санчеса мяч подхватил Лаутаро Мартинес, который пронесся с ним до самой штрафной площади, откуда в падении пропихнул мяч в дальний угол ворот.

    На 58 минуте «Барса» наконец-то ответила. Месси на правом фланге начал крутить соперников, но затем отдал назад на Артуро Видаля. Тот мягким навесом сделал поперечную передачу на Суареса, который практически с линии штрафной пробил в одно касание и попал в дальний нижний угол ворот.

    Победу «каталонцам» принес тот же Суарес. На правом фланге Месси снова собрал на себе троих и после этого отдал уругвайцу, который в одно касание прокинул себе на ход и ударил в левый от вратаря угол.

    Итого «Интер» набрал только одно очков, поэтому он занимает третье место. «Барселона» идет второй с четырьмя баллами на счету.

    ЛЧ. 2 тур
    «Барселона» — «Интер»
    Голы: 0:1 — 2 Мартинес, 1:1 — 58 Суарес«Барселона»: тер Стеген, Лангле, Семеду, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс (Видаль, 53), Месси, Гризманн (Дембеле, 66), Суарес«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Годин, де Врей, Асамоа, Барелла, Сенси, Кандрева (Д`Амброзио, 71), Брозович, Санчес (Гальярдини, 66), МартинесПредупреждения: Барелла (6), Гризманн (9), Пике (22), Серджи Роберто (52)
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