«Барселона» — «Интер»: счет 2:1, обзор голов

В матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов каталонскаявырвала победу у миланского. Командаотыгралась с 0:1, азабил победный мяч.

Счет был открыт на 3 минуте встречи. После передачи Алексиса Санчеса мяч подхватил Лаутаро Мартинес, который пронесся с ним до самой штрафной площади, откуда в падении пропихнул мяч в дальний угол ворот.

На 58 минуте «Барса» наконец-то ответила. Месси на правом фланге начал крутить соперников, но затем отдал назад на Артуро Видаля. Тот мягким навесом сделал поперечную передачу на Суареса, который практически с линии штрафной пробил в одно касание и попал в дальний нижний угол ворот.

Победу «каталонцам» принес тот же Суарес. На правом фланге Месси снова собрал на себе троих и после этого отдал уругвайцу, который в одно касание прокинул себе на ход и ударил в левый от вратаря угол.

Итого «Интер» набрал только одно очков, поэтому он занимает третье место. «Барселона» идет второй с четырьмя баллами на счету.