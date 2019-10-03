«Партизан» на выезде обыграл «Астану»

Казахстанскаяпотерпела домашнее поражение от белградского(1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

В составе победителей дубль оформил Умар Садик (29-я и 73-я минуты). У проигравших отличился Рунар Сигурьонссон (85).

Отметим, что в стартовом составе армейцев вышли экс-полузащитники ЦСКА Зоран Тошич и Бибрас Натхо.

«Партизан» с 4 очками возглавил турнирную таблицу группы L, у «Манчестер Юнайтед» — 3 балла, у АЗ — 1, у «Астаны» — 0.

24 октября казахстанцы на выезде сыграют с «Алкмаром». «Партизан» в следующем туре дома примет «Манчестер Юнайтед».