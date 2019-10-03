«Партизан» на выезде обыграл «Астану»

Фрагмент матча
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В составе победителей дубль оформил Умар Садик (29-я и 73-я минуты). У проигравших отличился Рунар Сигурьонссон (85).
Отметим, что в стартовом составе армейцев вышли экс-полузащитники ЦСКА Зоран Тошич и Бибрас Натхо.
«Партизан» с 4 очками возглавил турнирную таблицу группы L, у «Манчестер Юнайтед» — 3 балла, у АЗ — 1, у «Астаны» — 0.
24 октября казахстанцы на выезде сыграют с «Алкмаром». «Партизан» в следующем туре дома примет «Манчестер Юнайтед».
Лига Европы. Группа L
«Астана» (Казахстан) — «Партизан» (Сербия) — 1:2 (0:1)
Голы: Садик, 29 (0:1). Садик, 73 (0:2). Сигюрьенссон, 85 (1:2)«Астана» (Казахстан): Ерич, Рукавина, Томашевич (Постников, 15), Шомко, Бейсебеков (Янга, 79), Шимунович, Сигюрьенссон, Маевский, Перцух, Хижниченко (Муртазаев, 46), Ротариу«Партизан» (Сербия): Стойкович, Остоич, Милетич, Урошевич, Павлович, Натхо, Тошич (Маркович, 77), Сума (Шчекич, 66), Зджелар, Садик, Асано (Брежанчич, 79)