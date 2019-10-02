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    Смолов: Сложно играть против таких сильных исполнителей

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    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов после завершения матчи группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2) рассказал о своем самочувствии.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    «Проигрывать всегда обидно, но нужно отдать должное сопернику: мы играли с одним из ведущих клубов Европы.

    Уровень очень высокий. Сложно играть против таких сильных исполнителей. Почти идеально контролируют мяч и действуют в обороне.

    Не знаю, как Облак среагировал на удар Крыховяка. Каким-то нереальным образом. Много эмоций у нас отобрал матч с "Зенитом" принципиальным. Но, надеюсь, что со стороны выглядели достойно.

    Врачи посмотрят ногу позже. Получилось так, что соперник всем весом упал на голеностоп. Но по первым ощущениям все нормально.

    Со стороны всегда виднее. Но по нашим ощущениям увереннее себя чувствуем. Уже на выезде три очка взяли и будем бороться дальше. Впереди еще четыре матча», — приводит слова Смолова «Спорт-Экспресс». 0

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