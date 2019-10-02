«Ривер Плейт» — «Боку Хуниорс»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
twitter.com/RiverPlate
«Ривер Плейт» открыл счет на 7-й минуте. Арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Боки Хуниорс», который реализовал Рафаэль Борре. На 70-й минуте Игнасио Фернандес с передачи Матиаса Суареса удвоил преимущество хозяев поля и поставил окончательную точку в матче.
Ответный матч состоится 23 октября также в Буэнос-Айресе, но уже на стадионе «Боки». Во втором полуфинале сыграют бразильские «Гремио» и «Фламенго».
Напомним, «Ривер Плейт» является действующим победителем Кубка Либертадорес. В финале прошлогоднего розыгрыша команда одержала победу над «Бокой Хуниорс».
Кубок Либертадорес. Полуфинал Первый матч
«Ривер Плейт» (Буэнос-Айрес) — «Бока Хуниорс» (Буэнос-Айрес) — 2:0 (1:0)
Голы: Борре, 7 (пен.). Фернандес, 70Удаление: Капальдо (Б, 90+7)