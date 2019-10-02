«Арсеналу» и «Манчестер Сити» интересен талант «Реала»

Полузащитник, в настоящее время выступающий зана правах аренды, может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Mirror со ссылкой на Eldesmarque, в услугах 20-летнего футболиста заинтересован лондонский «Арсенал», рассматривающий его в качестве замены Месуту Озилу. Также за норвежским хавбеком следит «Манчестер Сити», который видит в нем потенциального преемника для Давида Сильвы, проводящего свой последний сезон за клуб.

Проблемой для «канониров» и «горожан» может стать настрой «Реала», который хочет выручить максимальную сумму в случае ухода Эдегора и готов установить ценник в почти € 80 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 7 матчей в испанской Примере, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами. 0