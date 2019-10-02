Крыховяк признан лучшим игроком РПЛ в сентябре, Гончаренко — тренер месяца

Полузащитникстал лучшим игроком месяца в российской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба лиги.

Эксперты РПЛ и «Матч Премьер» выбрали лучшим футболистом сентября Крыховяка, а болельщики проголосовали за полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

По правилу большинства голосов лучшим игроком в сентябре был признан Крыховяк. Поляк за три игры отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером сентября в РПЛ.

В первый осенний месяц московский клуб заработал девять очков из девяти возможных, обыграв «Тамбов» (2:0), «Краснодар» (3:2) и «Урал» (3:0).

За белорусского специалиста проголосовало более 42 тысяч пользователей (это 56% относительно всего голосования). 0