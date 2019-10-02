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    Крыховяк признан лучшим игроком РПЛ в сентябре, Гончаренко — тренер месяца

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    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк стал лучшим игроком месяца в российской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба лиги.

    Гжегож Крыховяк
    Гжегож Крыховяк

    Эксперты РПЛ и «Матч Премьер» выбрали лучшим футболистом сентября Крыховяка, а болельщики проголосовали за полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

    По правилу большинства голосов лучшим игроком в сентябре был признан Крыховяк. Поляк за три игры отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером сентября в РПЛ.

    В первый осенний месяц московский клуб заработал девять очков из девяти возможных, обыграв «Тамбов» (2:0), «Краснодар» (3:2) и «Урал» (3:0).

    За белорусского специалиста проголосовало более 42 тысяч пользователей (это 56% относительно всего голосования). 0

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