Крыховяк признан лучшим игроком РПЛ в сентябре, Гончаренко — тренер месяца

Гжегож Крыховяк
globallookpress.com
Эксперты РПЛ и «Матч Премьер» выбрали лучшим футболистом сентября Крыховяка, а болельщики проголосовали за полузащитника ЦСКА Николу Влашича.
По правилу большинства голосов лучшим игроком в сентябре был признан Крыховяк. Поляк за три игры отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером сентября в РПЛ.
В первый осенний месяц московский клуб заработал девять очков из девяти возможных, обыграв «Тамбов» (2:0), «Краснодар» (3:2) и «Урал» (3:0).
За белорусского специалиста проголосовало более 42 тысяч пользователей (это 56% относительно всего голосования). 0