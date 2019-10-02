Гнабри: Не часто команды забивают по семь мячей на поле «Тоттенхэма»

Полузащитникподелился своим мнением о победе над(7:2) в Лиге чемпионов. Немецкий хавбек стал главным героем встречи, забив четыре гола.

«Трудно описать чувства после такой победы. Никто из нас не ожидал такого. Рад и четырем забитым мячам. Это тоже потрясающее достижение. Мы добились отличного результата и насладимся этой победой сегодня вечером.

Великолепно сыграли. Это был один из лучших матчей в нашем исполнении. Не часто команды забивают по семь мячей на поле "Тоттенхэма". Это был замечательный вечер. Теперь у нас хорошая позиция для выхода из группы», — цитирует Гнабри официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Гнабри — первый игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 4 гола во втором тайме. 0