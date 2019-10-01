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    Вальверде: Не уверен, что Месси будет готов к игре с «Интером»

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    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, чего ждет от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

    Эрнесто Вальверде
    Эрнесто Вальверде

    «Миланский "Интер" серьезно изменился. У него новый тренер, новые игроки и новая игровая система.

    Команда здорово стартовала, выиграв все матчи в чемпионате. Мы ожидаем тяжелой игры.

    Едва ли можно опираться на встречу прошлого года, ведь это новый "Интер" со всеми фирменными чертами своего тренера. Это крепкая команда, которой сложно забить.

    Усман Дембеле ограничился на тренировке малым. Лео работал чуть больше, приняв участие в половине занятия. Посмотрим, сможет ли он сегодня провести ее полностью.

    Не уверен, что они будут готовы к матчу. Ансу, Жорди Альба и Самюэль Юмтити тоже пропустят игру», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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