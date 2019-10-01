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    Уциев: У «Ахмата» не получается то, что команда умела

    Ахмат Сочи РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Защитник «Ахмата» Ризван Уциев после поражения (0:2) от «Сочи» в рамках 11 тура отказался комментировать уход Рашида Рахимова.

    Ризван Уциев
    Ризван Уциев

    «Начали мы матч очень плохо, первые минуты откровенно провалились. Потом создали моменты, но забить не удалось. Тяжело, конечно, в такие моменты.

    Надо терпеть и преодолевать эту ситуацию. Всё равно неудачи когда-то заканчиваются. Будет и результат. Мы на это надеемся, надеемся на Всевышнего.

    В чем причина отсутствие побед у "Ахмата"? На этот вопрос тяжело ответить. У "Ахмата" не получается то, что команда умела.

    Как команда отреагировала на уход Рашида Рахимова? Давайте без ответа на этот вопрос», — приводит слова игрока Sportbox.ru. 0

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