Уциев: У «Ахмата» не получается то, что команда умела

Защитник «Ахмата»после поражения (0:2) отв рамках 11 тура отказался комментировать уход

«Начали мы матч очень плохо, первые минуты откровенно провалились. Потом создали моменты, но забить не удалось. Тяжело, конечно, в такие моменты.

Надо терпеть и преодолевать эту ситуацию. Всё равно неудачи когда-то заканчиваются. Будет и результат. Мы на это надеемся, надеемся на Всевышнего.

В чем причина отсутствие побед у "Ахмата"? На этот вопрос тяжело ответить. У "Ахмата" не получается то, что команда умела.

Как команда отреагировала на уход Рашида Рахимова? Давайте без ответа на этот вопрос», — приводит слова игрока Sportbox.ru. 0