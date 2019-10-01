«Тоттенхэм» — «Бавария»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Тоттенхэма» и «Баварии» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы B, которая пройдет в Лондоне, начнется в 22:00 по московскому времени.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Алли, Вертонген, Кейн, Ндомбеле, Орье, Роуз, Сиссоко, Сон, Уинкс.

Запасные: Гассанига, Санчес, Ламела, Дайер, Эриксен, Моура, Дэвис.

«Бавария»: Нойер, Алаба, Боатенг, Гнабри, Зюле, Киммих, Коман, Коутиньо, Левандовски, Павар, Толиссо.

Запасные: Ульрайх, Алькантара, Мартинес, Кюизанс, Перишич, Дейвис, Мюллер.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Баварии». Коэффициент на ее победу — 2.20, на ничью — 3.80, тогда как на успех «Тоттенхэма» — 3.40.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0