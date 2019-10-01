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    Заместитель Цорна проведет переговоры с Тедеско в Штутгарте

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    Московский «Спартак» в лице заместителя гендиректора Александра Цомаи в скором времени проведет переговоры с бывшим тренером «Шальке» Доменико Тедеско.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян.

    «Сегодня заместитель гендиректора "красно-белых" Александр Цомая вылетел в Штутгарт, где проведет с экс-тренером "Шальке" переговоры. В Штутгарте у семьи Тедеско дом.

    Цомая — заместитель и фактически правая рука Томаса Цорна, самая приближенная к нему фигура в руководстве "Спартака". Все сделки юридически ведет он.

    Раз к Тедеско полетел именно Цомая, значит, речь пойдет о согласовании контракта и юридических нюансах.

    Вероятно, соглашение будет подписано в ближайшее время», — написал Арустамян на своей странице в Telegram.

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