Заместитель Цорна проведет переговоры с Тедеско в Штутгарте

Московский «Спартак» в лице заместителя гендиректорав скором времени проведет переговоры с бывшим тренером «Шальке»

Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян.

«Сегодня заместитель гендиректора "красно-белых" Александр Цомая вылетел в Штутгарт, где проведет с экс-тренером "Шальке" переговоры. В Штутгарте у семьи Тедеско дом.

Цомая — заместитель и фактически правая рука Томаса Цорна, самая приближенная к нему фигура в руководстве "Спартака". Все сделки юридически ведет он.

Раз к Тедеско полетел именно Цомая, значит, речь пойдет о согласовании контракта и юридических нюансах.

Вероятно, соглашение будет подписано в ближайшее время», — написал Арустамян на своей странице в Telegram.

По данным СМИ, «Спартак» предложит Тедеско контракт на 2,5 года с зарплатой 1,5 миллиона евро в год. 0