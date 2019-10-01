Мостовой: У «Локомотива» против «Атлетико» появится шанс

Бывший футболистподелился ожиданиями от предстоящего матча междув Лиге чемпионов.

«Мне кажется, сегодня у "Локомотива" есть шанс. Думаю, они учли прошлогодние ошибки, показали нормальную игру с Леверкузеном, добились результата. С одной стороны, с "Атлетико" играть тяжело, а с другой стороны, легко, потому что их стиль известен, знаешь, что ожидать от них. От них ушел Гризманн, они немного потеряли импровизацию и неординарность, которую он демонстрировал. Команда сейчас вымучивает игры», — сказал Мостовой сайту Sport24.

«Если "Локомотив" сыграет нормально в обороне, то шанс появится. И они должны сыграть там нормально, в последнее время в команде защищается семь-восемь человек», — добавил экс-футболист.

Мостовой считает, что «Локо» может замахнуться на выход из группы.

«После победы над "Байером" можно замахнуться и на выход из группы, но все может произойти. Сегодня им нужно сыграть так, как они и играют обычно, действовать кинжальными уколами. Раскрываться не стоит, в атаку можно побежать и вдвоем или втроем».

Матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдет сегодня, 1 октября. Начало — в 22:00 мск. 0