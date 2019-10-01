«Локомотив» — «Атлетико»: счет 0:0 после первого тайма

Московскийна своем поле играет вничью с мадридскимпосле первого тайма матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Самый яркий момент первого тайма произошел на 18-й минуте. Коке навесил с углового, Фелиш сделал скидку затылком во вратарскую «Локомотива», а Диего Коста с метра не попал по совершенно пустым воротам.

На 33-й минуте «Локомотиву» пришлось сделать вынужденную замену — вместо получившего повреждение Рифата Жемалетдинова на поле вышел Брайан Идову.

В параллельном матче группы D туринский «Ювентус» на своем поле обыгрывает леверкузенский «Байер» со счетом 1:0, благодаря голу Гонсало Игуаина на 17-й минуте. 0