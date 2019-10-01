«Локомотив» — «Атлетико»: счет матча 0:2, обзор голов

Московскийпотерпел домашнее поражение от мадридского(0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе D.

Самый яркий момент первого тайма произошел на 18-й минуте. Коке навесил с углового, Фелиш сделал скидку затылком во вратарскую «Локомотива», а Диего Коста с метра не попал по совершенно пустым воротам.

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На 33-й минуте «Локомотиву» пришлось сделать вынужденную замену — вместо получившего повреждение Рифата Жемалетдинова на поле вышел Брайан Идову.

Счет в матче был открыт мадридцами на 48-й минуте. Мората продрался по правому флангу и прострелил в центр штрафной «Локомотива», Жоао Фелиш пробил по воротам и сам же добил мяч в сетку.

А на 58-й минуте «Локомотив» заработал угловой, мадридцы отбились и провели быструю атаку. Фелиш вырезал подачу в штрафную, Диего Коста принял мяч и отдал в центр, а Томас Парти поразил пустые ворота.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Группа Д: 1. «Ювентус» — 4 очка, 2. «Атлетико» — 4, 3. «Локомотив» — 3, 4. «Байер» — 0

В 3-м туре, матчи которого пройдут 22 октября, мадридский «Атлетико» примет «Байер», а «Локомотив» отправится в гости к «Ювентусу». 0