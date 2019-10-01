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    Крыховяк: Против «Атлетико» «Локомотив» собирается играть в свой футбол

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    Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк высказался о предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

    Гжегож Крыховяк
    Гжегож Крыховяк

    «Грядущий матч — хорошая возможность для нас. "Атлетико" — очень сильная команда, против которой мы собираемся играть в свой футбол. Мы очень старались попасть в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона и сейчас хотим насладиться моментом. При этом сыграть лучше, чем в прошлом году», — приводят слова Крыховяка «Известия».

    Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится сегодня, 1 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — в 22:00 мск.

    В первом туре группового этапа турнира «железнодорожники» обыграли немецкий «Байер» (2:1), а мадридцы сыграли вничью с туринским «Ювентусом» (2:2). 0

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