Крыховяк: Против «Атлетико» «Локомотив» собирается играть в свой футбол

Полузащитник московскоговысказался о предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским

«Грядущий матч — хорошая возможность для нас. "Атлетико" — очень сильная команда, против которой мы собираемся играть в свой футбол. Мы очень старались попасть в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона и сейчас хотим насладиться моментом. При этом сыграть лучше, чем в прошлом году», — приводят слова Крыховяка «Известия».

Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится сегодня, 1 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — в 22:00 мск.

В первом туре группового этапа турнира «железнодорожники» обыграли немецкий «Байер» (2:1), а мадридцы сыграли вничью с туринским «Ювентусом» (2:2). 0