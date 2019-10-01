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    Крал: Отставка тренера в «Спартаке» была вопросом времени

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    Чешский полузащитник Алекс Крал прокомментировал ситуацию, которая сложилась в «Спартаке».

    Алекс Крал
    Алекс Крал

    «Ситуация такова, что после воскресного поражения в матче с "Оренбургом" тренер ушел в отставку. Учитывая неблагоприятные результаты, это было, пожалуй, только вопросом времени. Кто будет новым тренером, я не знаю, но увидим в ближайшее время. Возможно, его назначат в перерыве на матчи сборных», — в интервью чешскому сайту Sport.cz

    «У нас команда не только молодая, но и во многом новая. Летом пришло много новых игроков. Нам, молодым футболистам, еще есть чему учиться. Если команда проваливается, значит, это провал тренера. Но я убежден, что у нашей команды огромный потенциал. Перерыв на матчи сборных может пойти нам на пользу», — также отметил Крал.

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