Крал: Отставка тренера в «Спартаке» была вопросом времени

Чешский полузащитникпрокомментировал ситуацию, которая сложилась в

«Ситуация такова, что после воскресного поражения в матче с "Оренбургом" тренер ушел в отставку. Учитывая неблагоприятные результаты, это было, пожалуй, только вопросом времени. Кто будет новым тренером, я не знаю, но увидим в ближайшее время. Возможно, его назначат в перерыве на матчи сборных», — в интервью чешскому сайту Sport.cz

«У нас команда не только молодая, но и во многом новая. Летом пришло много новых игроков. Нам, молодым футболистам, еще есть чему учиться. Если команда проваливается, значит, это провал тренера. Но я убежден, что у нашей команды огромный потенциал. Перерыв на матчи сборных может пойти нам на пользу», — также отметил Крал.

Напомним, после поражения «Спартака» в матче против «Оренбурга» пост главного тренера «красно-белых» покинул Олег Кононов. 0