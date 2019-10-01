«Ювентус» — «Байер»: счет матча 3:0, обзор голов

Туринскийодержал домашнюю победу над леверкузенским(3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе D.

Счет в матче на 17-й минуте открыли хозяева. Куадрадо исполнил классный перевод с правого фланга атаки в центр к чужой штрафной, где Та ошибочно головой сбросил мяч прямо на Игуаина и Гонсало прицельно низом пробил в угол ворот.

На 62-й минуте Роналду отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Игуаин прострелил в центр на того же Криштиану. Португалец махнул мимо мяча и Федерико Бернардески точным ударом поразил ворота.

А на 89-й минуте Дибала классным пасом низом нашел в чужой штрафной Роналду и Криштиану ударом в касание отправил мяч мимо Градецки в сетку ворот.

Группа Д: 1. «Ювентус» — 4 очка, 2. «Атлетико» — 4, 3. «Локомотив» — 3, 4. «Байер» — 0

В 3-м туре, матчи которого пройдут 22 октября, мадридский «Атлетико» примет «Байер», а московский «Локомотив» отправится в гости к «Ювентусу». 0