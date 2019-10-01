Месси попал в заявку «Барселоны» на матч с «Интером»

Лионель Месси
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В нее попал нападающий Лионель Месси, пропустивший встречу седьмого тура Примеры с «Хетафе» (2:0) из-за травмы.
Полностью заявка «Барселоны» выглядит так:
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето.
Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Жан-Клер Тодибо, Хуниор Фирпо.
Полузащитники: Иван Ракитич, Серхи Бускетс, Артур, Карлос Аленья, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль.
Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Карлос Перес.
Матч «Барселона» — «Интер» состоится 2 октября на стадионе «Камп Ноу». 0