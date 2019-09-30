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    Вертонген: Мы добрались до финала Лиги чемпионов и хотим туда снова

    Тоттенхэм Футбол Англии Бавария Футбол Германии Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген в преддверии матча с «Баварией», рассказал о целях команды в Лиге чемпионов.

    Ян Вертонген
    Ян Вертонген

    «У нас превосходный состав, и мы поведем борьбу за все трофеи в этом сезоне. Это наша цель Мы хотим побеждать в каждом матче, а ближайший из них завтра. Посмотрим, как пойдет.

    В данный момент у нас отличное настроение. Мы одержали хорошую победу в субботу. Мы были вдесятером, соперник сделал счет 1:1, но мы сплотились и бились друг за друга.

    Мы хотели показать, кто мы такие. Можете посмотреть на наши довольные лица после финального свистка.

    В прошлом году мы прибавили и дошли до финала Лиги чемпионов. В команду пришли новые футболисты, что позволяет нам оставаться свежими.

    Не вижу застоя. Наоборот, вижу в раздевалке много довольных лиц. Мы добрались до финала и хотим туда снова.

    Есть команды, которые являются фаворитами в большей степени, нежели мы, но мы знаем, на что мы способны.

    С момента моего перехода в "Тоттенхэм" команда прошла большой путь. Не стоит об этом забывать.

    Ныне мне задают вопросы о новом выходе в финал Лиги чемпионов, а не из группы в Лиге Европы. Мы все еще амбициозны и хотим большего», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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