Вертонген: Мы добрались до финала Лиги чемпионов и хотим туда снова

«У нас превосходный состав, и мы поведем борьбу за все трофеи в этом сезоне. Это наша цель Мы хотим побеждать в каждом матче, а ближайший из них завтра. Посмотрим, как пойдет.
В данный момент у нас отличное настроение. Мы одержали хорошую победу в субботу. Мы были вдесятером, соперник сделал счет 1:1, но мы сплотились и бились друг за друга.
Мы хотели показать, кто мы такие. Можете посмотреть на наши довольные лица после финального свистка.
В прошлом году мы прибавили и дошли до финала Лиги чемпионов. В команду пришли новые футболисты, что позволяет нам оставаться свежими.
Не вижу застоя. Наоборот, вижу в раздевалке много довольных лиц. Мы добрались до финала и хотим туда снова.
Есть команды, которые являются фаворитами в большей степени, нежели мы, но мы знаем, на что мы способны.
С момента моего перехода в "Тоттенхэм" команда прошла большой путь. Не стоит об этом забывать.
Ныне мне задают вопросы о новом выходе в финал Лиги чемпионов, а не из группы в Лиге Европы. Мы все еще амбициозны и хотим большего», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0