Вертонген: Мы добрались до финала Лиги чемпионов и хотим туда снова

Защитник «Тоттенхэма»в преддверии матча с, рассказал о целях команды в Лиге чемпионов.

«У нас превосходный состав, и мы поведем борьбу за все трофеи в этом сезоне. Это наша цель Мы хотим побеждать в каждом матче, а ближайший из них завтра. Посмотрим, как пойдет.

В данный момент у нас отличное настроение. Мы одержали хорошую победу в субботу. Мы были вдесятером, соперник сделал счет 1:1, но мы сплотились и бились друг за друга.

Мы хотели показать, кто мы такие. Можете посмотреть на наши довольные лица после финального свистка.

В прошлом году мы прибавили и дошли до финала Лиги чемпионов. В команду пришли новые футболисты, что позволяет нам оставаться свежими.

Не вижу застоя. Наоборот, вижу в раздевалке много довольных лиц. Мы добрались до финала и хотим туда снова.

Есть команды, которые являются фаворитами в большей степени, нежели мы, но мы знаем, на что мы способны.

С момента моего перехода в "Тоттенхэм" команда прошла большой путь. Не стоит об этом забывать.

Ныне мне задают вопросы о новом выходе в финал Лиги чемпионов, а не из группы в Лиге Европы. Мы все еще амбициозны и хотим большего», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0