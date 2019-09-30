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    Сульшеру нужны новые нападающие

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о приоритетах клуба в трансферной политике на следующее трансферное окно.

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    «Когда мы отпустили Ромелу и Алексиса, стало очевидно, что нам нужны нападающие. Нам нужна креативность и голы. Но нет смысла приглашать игроков, в которых ты не уверен на 100%. Нужны правильные, подходящие игроки, которые останутся здесь надолго. Мы предпочитаем долгосрочное мышление.

    Мы могли подписать нападающих, но не тех, кто нам интересен. Пока нам не удалось приобрести тех форвардов, которых мы хотим. Нам нужно забивать больше мячей, это очевидно», — цитирует Сульшера Football 365.

    Во время межсезонья клуб покинули нападающие Ромелу Лукаку и Алексис Санчес. Из-за травм Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля «Манчестер Юнайтед» приходится задействовать в атаке 17-летнего Мэйсона Гринвуда. 0

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