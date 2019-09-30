«Сочи» — «Ахмат»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы» на матч 11-го тура чемпионата России.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель Ромеро, Нижич, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл, Бериша.

Запасные: Мелихов, Гиголаев, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев, Мбенг, А. Понсе.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Сочи». Коэффициент на его победу — 2.18, на ничью — 3.35, тогда как на успех «Ахмат» — 3.80.

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