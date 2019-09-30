ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» одержал уверенную победуРеволюция Лэмпарда в разгаре. «Челси» активизировался и полон энергии
  • 18:40
    • Кудряшов выйдет в стартовом составе «Сочи» против «Ахмата»
  • 17:36
    • Саудовская Аравия и Катар претендуют на проведение Суперкубка Испании
  • 17:24
    • Мамаев рассказал о подкожной дрожи после возвращения домой
  • 17:09
    • Черчесов не беспокоится о психологическом состоянии игроков «Спартака»
  • 13:29
    • Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
    Все новости спорта

    Кудряшов выйдет в стартовом составе «Сочи» против «Ахмата»

    «Сочи» — «Ахмат»: составы, коэффициенты, онлайн

    РПЛ Футбол России Сочи Ахмат Календарь РПЛ
    Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Ахмата» на матч 11-го тура чемпионата России.

    Федор Кудряшов
    Федор Кудряшов

    «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.

    Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель Ромеро, Нижич, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл, Бериша.

    Запасные: Мелихов, Гиголаев, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев, Мбенг, А. Понсе.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Сочи». Коэффициент на его победу — 2.18, на ничью — 3.35, тогда как на успех «Ахмат» — 3.80.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Нулевой прогресс. «Спартак» слишком поздно избавился от Кононова
  • 01:52
    •
  • Прогноз
  • «Сочи» — «Ахмат»
  • 2.17
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ахмату» будет нелегко
  • «Сочи» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Привезет ли «Торино» очки из Пармы?
  • «Парма» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Продолжит ли «Арсенал» неудачи «Манчестер Юнайтед»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Рияд Марез и Кевин де Брейне Футбол Новый тур — новые герои. «МанСити» выручает глубина состава«Горожане» одержали победу над «Эвертоном» в седьмом туре АПЛ Вчера в 14:570
  • 15:37
    • «Адмирал» по буллитам обыграл «Сибирь»
  • 15:20
    • Экс-тренер «Шальке» может возглавить «Спартак»
  • 11:14
    • Месси может вернуться к матчу с «Интером»
    Вирджил ван Дейк Футбол АПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, «Челси» обыграл «Брайтон»Результаты матчей седьмого тура чемпионата Англии по футболу 00:290
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «МЮ» сдержать атаку «Арсенала»?
  • 5.28
    •
  • 19:48
    • «Барыс» дома проиграл «Куньлуню»
  • 19:48
    • Мариу: Попытаемся удивить «Атлетико» контратаками или «стандартами»
  • 19:35
    • Хеведес: Надеюсь, в матче с «Атлетико» болельщики будут гнать нас вперед
    Киран Триппьер Футбол Английский пациент Симеоне. Триппьер провел главное дерби в своей карьере на топ-уровне«Атлетико» и «Реал» сыграли в дерби вничью Вчера в 15:190
  • 10:27
    • Павлюченкова обыграла Кудерметову в Пекине
  • 10:13
    • Юран готов возглавить «Спартак»
  • 08:57
    • Рублев стартовал с победы в Пекине
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие