Симеоне: У «Локомотива» есть игровая идея, и это опасный соперник

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«У каждого тренера есть своя идея. Главное, чтобы эта идея была чёткой и тренер понимал, что он делает на поле.

"Локомотив" делает очень хорошие вещи и показывает качественный футбол. У "Локомотива" есть игровая идея, и это опасный соперник.

Коста — Мората — Фелиш? Есть шанс их увидеть, почему нет. Играют те, кто в лучшей форме.

Они по очереди получали травмы и дисквалификации. Завтра у них хорошая возможность выйти вместе на поле.

"Локомотив" здорово смотрелся в Леверкузене. Когда надо было, команда садилась низко, так же хорошо переходила от обороны к атаке, отлично использовала свободные зоны.

Сёмин — тренер с великолепной историей. Это мощная личность, и мы все знаем его возможности.

Приоритеты на сезон? Важен каждый следующий матч. Игра завтра — важнейшая.

Дай бог, у нас хорошо пойдёт в этом сезоне, и мы сможем давать больше времени тем игрокам, которые его получали не так много.

Очень важно добиваться результата», — передаёт слова Симеоне «Чемпионат». 0