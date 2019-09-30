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    Семин: «Локомотив» подходит к матчу против «Атлетико» в хорошем настроении

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего поединка против «Атлетико» во втором круге группового тура ЛЧ.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «У "Атлетико" в каждой линии можно выделять не по одному, а по несколько игроков. Самое главное их качество — команда, которая знает свои задачи и выполняет все, что говорит тренер, они сильны не одним игроком, а все вместе.

    Самое главное сейчас — это восстановление, чтобы игроки были на сто процентов готовы к матчу. У нас очень хорошее настроение, мы провели два великолепных матча против "Байера" и "Зенита". Ошибки, которые мы допускали полтора года назад (испанцы дважды обыграл "железнодорожников" в рамках 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18 3:0 и 5:1), мы должны обязательно учесть. Мы должны быть сконцентрированы и не должны допускать ошибок, которые допускали ранее, а там жизнь покажет», — цитирует Семина ТАСС.

    Матч между «Локомотивом» и «Атлетико» пройдет во вторник, 1 октября, в Москве, начало — 22:00 мск.

    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов железнодорожники в гостях обыграли немецкий «Байер» со счетом 2:1. 0

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