«Милан» может пригласить Шевченко

Главный тренерблизок к увольнению, сообщает Tuttomercatoweb.

Андрей Шевченко УАФ LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Согласно информации источника, наставник россонери может быть отправлен в отставку уже в ближайшее время. Также не исключено, что руководство клуба даст 52-летнему специалисту доработать с командой следующую неделю.

В случае очередной неудачи тренер будет отправлен в отставку, а руководство будет иметь время, связанное с играми сборных, для поиска ему замены.

В настоящее время в «Милане» склоняются к приглашению наставника сборной Украины Андрея Шевченко, который ранее выражал желание в будущем возглавить «россонери».

После шести туров «Милан» занимает 16-е место в чемпионате Италии, набрав 6 очков. 0