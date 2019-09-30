Мариу: Попытаемся удивить «Атлетико» контратаками или «стандартами»

Полузащитник «Локомотива»высказал мнение о предстоящем матче св рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Являясь испанской командой, "Атлетико" имеет все лучшее от итальянской школы, а я хорошо знаю команды такого типа. Знаю трудности, которые они способны создать.

Жду матча, в котором "Атлетико" на правах гостевой команды будет действовать прагматично.

Мы должны быть умными. Не уверен, что игра первым номером окажется лучшей стратегией.

Возможно, надо попытаться заставить соперника держать мяч, попытаться удивить "Атлетико" контратаками или "стандартами".

"Атлетико" — большая команда, она всегда может создать серьезную угрозу.

Жоау Феликс, Диего Коста, Альваро Мората, Сауль и Коке — очень хорошие игроки, которые способны изменить ход матча в любой момент.

Только сыграв отлично, "Локомотив" может претендовать на позитивный результат», — приводит слова игрока Marca. 0