ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марио МанджукичТрансферный дайджест. 24-30 сентября
  • 22:00
    • «Ахмат» получил нового главного тренера, Рахимов ушел в отставку
  • 23:54
    • «МЮ» и «Арсенал» победителя не выявили
  • 22:16
    • СКА уверенно справился с рижским «Динамо»
  • 21:49
    • ЦСКА переиграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ
  • 21:35
    • «Ак Барс» возглавил Восточную конференцию
    Все новости спорта

    «МЮ» и «Арсенал» победителя не выявили

    «МЮ» — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    В матче седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче перед перерывом открыл хавбек манкунианцев Скотт Мактоминай, который получил мяч перед штрафной «Арсенала» на 45-й минуте и здорово пробил в ближнюю девятку.

    Окончательный результат на 58-й минуте установил форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг. Туанзебе ошибся у своей штрафной, подарив мяч Сака, который сразу сыграл в штрафную на Обамеянга, а тот наказал де Хеа, реализовав выход один на один.

    «Арсенал» с 12 очками вернулся на четвертое место в таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» — десятый с девятью очками.

    АПЛ. 7-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 1:1 (1:0)
    Голы: Мактоминэй, 45 (1:0). Обамеянг, 58 (1:1)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделеф, Магуайр, Туанзебе, Мактоминэй, Погба, Лингард (Фред, 74), Перейра (Гринвуд, 74), Джеймс, Рэшфорд«Арсенал»: Лено, Чемберс, Давид Луиз, Папастатопулос, Колашинац, Пепе (Нелсон, 74), Джака, Гендузи, Торрейра (Себальос, 55), Сака (Уиллок, 80), ОбамеянгПредупреждения: Чемберс, 10. Рэшфорд, 27. Перейра, 32. Янг, 41. Лингард, 68. Джака, 77
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Новый тур — новые герои. «МанСити» выручает глубина состава
  • 29/09/2019 в 14:57
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Атлетико»
  • 2.30
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Торпедо» хорошо выступить в Уфе?
  • «Салават Юлаев» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • На «Уралец-Арене» будет много заброшенных шайб
  • «Автомобилист» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Завладеет ли ЦСКА инициативой на старте игры?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Олег Кононов Футбол Нулевой прогресс. «Спартак» слишком поздно избавился от КононоваРеакция спортивных СМИ на отставку главного тренера «Спартака» Вчера в 01:520
  • 18:40
    • Кудряшов выйдет в стартовом составе «Сочи» против «Ахмата»
  • 17:36
    • Саудовская Аравия и Катар претендуют на проведение Суперкубка Испании
  • 17:24
    • Мамаев рассказал о подкожной дрожи после возвращения домой
    Вирджил ван Дейк Футбол АПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, «Челси» обыграл «Брайтон»Результаты матчей седьмого тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 00:290
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «МЮ» сдержать атаку «Арсенала»?
  • 5.28
    •
  • 22:52
    • Ласицкене — трехкратная чемпионка мира
  • 22:38
    • Московское «Динамо» в овертайме уступило «Йокериту»
  • 22:26
    • «Металлург» потерпел поражение от «Авангарда»
    Рияд Марез и Кевин де Брейне Футбол Новый тур — новые герои. «МанСити» выручает глубина состава«Горожане» одержали победу над «Эвертоном» в седьмом туре АПЛ 29/09/2019 в 14:570
  • 17:09
    • Черчесов не беспокоится о психологическом состоянии игроков «Спартака»
  • 13:29
    • Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
  • 12:44
    • Александрова обыграла Халеп во втором круге турнира в Пекине
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие