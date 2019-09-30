«МЮ» — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче седьмого тура чемпионата Англии «на своем поле сыграл вничью с лондонским— 1:1.

Счет в матче перед перерывом открыл хавбек манкунианцев Скотт Мактоминай, который получил мяч перед штрафной «Арсенала» на 45-й минуте и здорово пробил в ближнюю девятку.

Окончательный результат на 58-й минуте установил форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг. Туанзебе ошибся у своей штрафной, подарив мяч Сака, который сразу сыграл в штрафную на Обамеянга, а тот наказал де Хеа, реализовав выход один на один.

«Арсенал» с 12 очками вернулся на четвертое место в таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» — десятый с девятью очками.