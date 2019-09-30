«МЮ» — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче перед перерывом открыл хавбек манкунианцев Скотт Мактоминай, который получил мяч перед штрафной «Арсенала» на 45-й минуте и здорово пробил в ближнюю девятку.
Окончательный результат на 58-й минуте установил форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг. Туанзебе ошибся у своей штрафной, подарив мяч Сака, который сразу сыграл в штрафную на Обамеянга, а тот наказал де Хеа, реализовав выход один на один.
«Арсенал» с 12 очками вернулся на четвертое место в таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» — десятый с девятью очками.
АПЛ. 7-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 1:1 (1:0)
Голы: Мактоминэй, 45 (1:0). Обамеянг, 58 (1:1)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделеф, Магуайр, Туанзебе, Мактоминэй, Погба, Лингард (Фред, 74), Перейра (Гринвуд, 74), Джеймс, Рэшфорд«Арсенал»: Лено, Чемберс, Давид Луиз, Папастатопулос, Колашинац, Пепе (Нелсон, 74), Джака, Гендузи, Торрейра (Себальос, 55), Сака (Уиллок, 80), ОбамеянгПредупреждения: Чемберс, 10. Рэшфорд, 27. Перейра, 32. Янг, 41. Лингард, 68. Джака, 77