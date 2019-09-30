ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марио МанджукичТрансферный дайджест. 24-30 сентября
  • 21:22
    • «Сочи» на своем поле обыграл «Ахмат»
  • 20:01
    • Симеоне: У «Локомотива» есть игровая идея, и это опасный соперник
  • 18:40
    • Кудряшов выйдет в стартовом составе «Сочи» против «Ахмата»
  • 17:36
    • Саудовская Аравия и Катар претендуют на проведение Суперкубка Испании
  • 17:24
    • Мамаев рассказал о подкожной дрожи после возвращения домой
    Все новости спорта

    Ковач: «Тоттенхэм» является лучом света в европейском футболе

    Бавария Футбол Германии Тоттенхэм Футбол Англии Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от выездного матча с «Тоттенхомом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Нико Ковач
    Нико Ковач

    В пяти последних матчах в Лондоне у «Баварии» четыре победы.

    «На мой взгляд, "Тоттенхэм" является лучом света в европейском футболе. Он сейчас способен играть на равных с грандами, хотя еще шесть-семь лет назад так оно не было.

    Почеттино проделал отличную работу. Его пример демонстрирует, насколько важно уметь проявлять терпение.

    Игра Гарри Кейна в премьер-лиге и сборной Англии говорит сама за себя. Он феноменален и умеет делать все. Нет того, чего бы он не умел.

    Это очень сильный нападающий. Он и Левандовски входят в дуэт, тройку или четверку лучших форвардов мира.

    "Тоттенхэм" будет с первых минут отдавать игре все свои силы. Футбол, который он демонстрирует, очень привлекателен, изобретателен и инновативен.

    Надо быть физически и психологически устойчивыми, чтобы противостоять этому», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 17-23 сентября
  • 23/09/2019 в 20:05
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «Бавария»
  • 4.80
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Привезет ли «Торино» очки из Пармы?
  • «Парма» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Продолжит ли «Арсенал» неудачи «Манчестер Юнайтед»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • Сумеет ли «Торпедо» хорошо выступить в Уфе?
  • «Салават Юлаев» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Олег Кононов Футбол Нулевой прогресс. «Спартак» слишком поздно избавился от КононоваРеакция спортивных СМИ на отставку главного тренера «Спартака» 01:520
  • 15:37
    • «Адмирал» по буллитам обыграл «Сибирь»
  • 12:44
    • Александрова обыграла Халеп во втором круге турнира в Пекине
  • 11:25
    • Хачанов прошел уругвайца на старте турнира в Пекине
    Вирджил ван Дейк Футбол АПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, «Челси» обыграл «Брайтон»Результаты матчей седьмого тура чемпионата Англии по футболу 00:290
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «МЮ» сдержать атаку «Арсенала»?
  • 5.28
    •
  • 21:03
    • Вертонген: Мы добрались до финала Лиги чемпионов и хотим туда снова
  • 20:43
    • Почеттино: Сейчас мы в ситуации, когда возможно все что угодно
  • 20:37
    • Гнарби: Нужно сделать все возможное, чтобы не дать Кейну забить
    Рияд Марез и Кевин де Брейне Футбол Новый тур — новые герои. «МанСити» выручает глубина состава«Горожане» одержали победу над «Эвертоном» в седьмом туре АПЛ Вчера в 14:570
  • 11:14
    • Месси может вернуться к матчу с «Интером»
  • 10:27
    • Павлюченкова обыграла Кудерметову в Пекине
  • 10:13
    • Юран готов возглавить «Спартак»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие