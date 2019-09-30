Ковач: «Тоттенхэм» является лучом света в европейском футболе

Главный тренер «Баварии»поделился ожиданиями от выездного матча св рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В пяти последних матчах в Лондоне у «Баварии» четыре победы.

«На мой взгляд, "Тоттенхэм" является лучом света в европейском футболе. Он сейчас способен играть на равных с грандами, хотя еще шесть-семь лет назад так оно не было.

Почеттино проделал отличную работу. Его пример демонстрирует, насколько важно уметь проявлять терпение.

Игра Гарри Кейна в премьер-лиге и сборной Англии говорит сама за себя. Он феноменален и умеет делать все. Нет того, чего бы он не умел.

Это очень сильный нападающий. Он и Левандовски входят в дуэт, тройку или четверку лучших форвардов мира.

"Тоттенхэм" будет с первых минут отдавать игре все свои силы. Футбол, который он демонстрирует, очень привлекателен, изобретателен и инновативен.

Надо быть физически и психологически устойчивыми, чтобы противостоять этому», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0