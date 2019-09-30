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    Юран готов возглавить «Спартак»

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил о своей готовности возглавить московский клуб.

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    «Мне приятно, когда такой заслуженный человек, как Ефремов, говорит обо мне как о потенциальном тренере "Спартака". Могу ли я возглавить "Спартак"? А почему нет? Когда у меня была возможность возглавить клуб, я честно отвечал, что ещё не готов. Всегда нужно адекватно оценивать момент.

    На данный момент, если бы была возможность поработать временным тренером до конца сезона, то да, я готов вытащить "Спартак". Я знаю, как это делается. Это нужно не то что жестко, а действительно требовать, спрашивать и доносить игрокам по-мужски. Вы за это получаете и огромную заработную плату, и база есть, и стадион. Это не должно уходить на второй план», — цитирует Юрана «Чемпионат».

    Ранее с поста главного тренера клуба был отправлен Олег Кононов. 0

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