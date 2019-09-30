Юран готов возглавить «Спартак»

Бывший футболист и тренерзаявил о своей готовности возглавить московский клуб.

Сергей Юран ФК «Спартак» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Мне приятно, когда такой заслуженный человек, как Ефремов, говорит обо мне как о потенциальном тренере "Спартака". Могу ли я возглавить "Спартак"? А почему нет? Когда у меня была возможность возглавить клуб, я честно отвечал, что ещё не готов. Всегда нужно адекватно оценивать момент.

На данный момент, если бы была возможность поработать временным тренером до конца сезона, то да, я готов вытащить "Спартак". Я знаю, как это делается. Это нужно не то что жестко, а действительно требовать, спрашивать и доносить игрокам по-мужски. Вы за это получаете и огромную заработную плату, и база есть, и стадион. Это не должно уходить на второй план», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Ранее с поста главного тренера клуба был отправлен Олег Кононов. 0