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    Гнарби: Нужно сделать все возможное, чтобы не дать Кейну забить

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    Нападающий «Баварии» Серж Гнабри рассказал, чего ждет от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

    Серж Гнабри
    Серж Гнабри

    «Мы знаем, что "Тоттенхэм" — сильная команда, которая всегда выдает хороший футбол в важных матчах.

    Я усердно работал, и тренеры предоставляли мне достаточно игрового времени. Это дало мне возможность развиться как игроку, а это главное для любого футболиста.

    И Кейн, и Левандовски не транжирят свои моменты. Оба очень амбициозны. Мы знаем, что Кейн очень опасен, и мы должны сделать все возможное, чтобы не дать ему забить», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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