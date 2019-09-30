Гнарби: Нужно сделать все возможное, чтобы не дать Кейну забить

Нападающий «Баварии»рассказал, чего ждет от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

«Мы знаем, что "Тоттенхэм" — сильная команда, которая всегда выдает хороший футбол в важных матчах.

Я усердно работал, и тренеры предоставляли мне достаточно игрового времени. Это дало мне возможность развиться как игроку, а это главное для любого футболиста.

И Кейн, и Левандовски не транжирят свои моменты. Оба очень амбициозны. Мы знаем, что Кейн очень опасен, и мы должны сделать все возможное, чтобы не дать ему забить», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0