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    Жемалетдинов: Буду еще больше стараться после вызова в сборную России

    Сборная России Футбол России Локомотив Евро-2020
    Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился эмоциями после вызова в сборную России на матчи отборочного этапа Евро-2020 с Шотландией и Кипром.

    Рифат Жемалетдинов
    Рифат Жемалетдинов

    «Очень рад, конечно, первый раз в сборную попал. Узнал, когда выставили список, и очень обрадовался, ждал, надеялся и получил вызов. Позвонили родители, друзья, все поздравили.

    Юрий Павлович Семин еще ничего не говорил, может, на тренировке что-то скажет. Конечно, в хорошем настроении придется больше работать, больше стараться», — приводит слова игрока ТАСС.

    Напомним, в ближайшем матче команда Станислава Черчесова встретится со сборной Шотландии. Матч состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники».

    После шести матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав 15 очков, лидирует команда Бельгии (18 очков). В активе команд Казахстана и Кипра по семь очков, Шотландии — шесть, сборная Сан-Марино очков в активе не имеет. 0

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