Чорлука: Страха перед «Атлетико» нет

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука высказал мнение о предстоящем матче с «Атлетико» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Страха перед таким соперником нет. Мы весь прошлый сезон старались попасть в Лигу чемпионов.

Для нас удовольствие играть с такими командами. Завтра отдадим все силы и посмотрим, что будет.

Мы помним те матчи полтора года назад. Сыграли тогда не на своем уровне, и "Атлетико" заслуженно победил. Но это было давно.

У нас другая команда, "Атлетико" изменился. Постараемся исправить ошибки, которые тогда допустили. Думаю, завтра результат будет лучше.

Жоао Феликс это очень качественный футболист, быстрый, играет в хорошем темпе. Будет непросто. Мы должны сыграть плотно и страховать друг друга.

Самый опасный у них — тренер Симеоне. Он очень эмоциональный, как и наш тренер. "Атлетико" силен командной игрой. Они оказывают на соперника серьезный прессинг», — приводит слова игрока пресс-служба «Локомотива». 0