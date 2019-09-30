Чистяков до сих пор не верит в свой вызов в сборную

Защитник «Ростова»поделился эмоциями от приглашения в сборную России.

«Честно говоря, я до сих пор не могу поверить в то, что мне представился такой шанс! Понимаю, что мне еще предстоит показать себя на тренировках сборной, что впереди много работы, но я буду стараться оправдать ожидания Станислава Саламовича.

О новости мне сообщил агент. Валерий Георгиевич еще не поздравлял, думаю, завтра на тренировке обязательно даст мне парочку дельных советов.

Как и любой игрок сборной, жду побед в этих матчах. Буду рад познакомиться с каждым, в любом случае, для меня это важный опыт и новый шаг в карьере.

Безусловно, готов побороться за место в сборной! Такой шанс выпадает не каждый день, поэтому нужно выложиться по максимуму», — приводит слова Чистякова «Спорт-Экспресс». 0