Черчесов не беспокоится о психологическом состоянии игроков «Спартака»

Главный тренер сборной Россииподелился мнением о состоянии игроков «Спартака», вызванных в национальную команду на матчи с Кипром и Казахстаном.

«Нет, опасений за психологическое состояние игроков "красно-белых" нет. Мы отмечаем функциональное состояние Георгия Джикии, Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина.

Состояние на прошлом сборе у них было достаточно стабильное и хорошее. Если сейчас его нет, то мы за два дня его не добавим.

Иногда игрок забивает, но нет качеств игровых, а иногда игрок готовый. Нам нужны готовые игроки. Посмотрим, в каком состоянии игрок, когда команда соберется», — приводит слова Черчесова РИА Новости. 0