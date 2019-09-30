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    Черчесов не беспокоится о психологическом состоянии игроков «Спартака»

    Сборная России Футбол России Евро-2020 Спартак
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о состоянии игроков «Спартака», вызванных в национальную команду на матчи с Кипром и Казахстаном.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Нет, опасений за психологическое состояние игроков "красно-белых" нет. Мы отмечаем функциональное состояние Георгия Джикии, Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина.

    Состояние на прошлом сборе у них было достаточно стабильное и хорошее. Если сейчас его нет, то мы за два дня его не добавим.

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    • Иногда игрок забивает, но нет качеств игровых, а иногда игрок готовый. Нам нужны готовые игроки. Посмотрим, в каком состоянии игрок, когда команда соберется», — приводит слова Черчесова РИА Новости. 0

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