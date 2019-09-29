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    ЦСКА в Екатеринбурге разгромил «Урал»

    «Урал» — ЦСКА: счет матча 0:3, обзор голов

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    ЦСКА одержал победу над «Уралом» в выездном матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

    Футболисты ЦСКА
    Футболисты ЦСКА

    Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

    «Армейцы» вышли вперед на 17-й минуте, когда Никола Влашич выполнил подачу во вратарскую, а Хердур Магнуссон опередил защитника и вколотил мяч под перекладину.

    На 57-й минуте гости развили свой успех. Марио Фернандес вошел в чужую штрафную и прострелил в центр, а Арнор Сигурдссон в касание пробил в верхний угол ворот.

    Еще через девять минут счет стал разгромным. Автором гола стал Яка Бийол, перебросивший мяч через вышедшего из ворот вратаря.

    На 76-й минуте «красно-синие» могли забить четвертый мяч, но Федор Чалов не реализовал пенальти.

    РПЛ. 11-й тур
    «Урал» — ЦСКА — 0:3 (0:1)
    Голы: 0:1 — 17 Магнуссон, 0:2 — 57 Сигурдссон, 0:3 — 65 Бийол«Урал»: Баклов, Меркулов, Кулаков, Поляков, Аугустыняк, Емельянов, Эль-Кабир, Димитров (Кухарчик, 67), Егорычев (Бавин, 79), Панюков (Бикфалви, 46), ИльинЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Шарлия, Фернандес, Влашич (Бистрович, 69), Кучаев, Обляков, Ахметов (Нисимура, 79), Сигурдссон (Бийол, 61), ЧаловПредупреждения: Сигурдссон (52), Емельянов (75)

    В турнирной таблице РПЛ ЦСКА вышел на первое место (25 очков), «Урал» идет шестым (14 очков). 0

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