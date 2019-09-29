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    Мельгарехо сыграет против «Оренбурга» с первых минут

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    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Оренбурга» на матч 11-го тура российской Премьер-лиги.

    Лоренсо Мельгарехо
    Лоренсо Мельгарехо

    Встреча пройдет в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Тиль, Понсе.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Ананидзе, Мирзов, Умяров, Глушенков, Крал, Ларссон.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюков, Мишкич, Рикарду, Рогич, Деспотович.

    Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Москвичёв, Шкофлек, Фамейе.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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