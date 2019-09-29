Матч ЛЧ «Локомотив» — «Атлетико» рассудят израильтяне

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром назначен израильтянин Орел Гринфельд. Помощники рефери — Рой Хассан и Идар Яркони. Четвертый арбитр — Рой Рейншрейбер.

Отметим, Орел Гринфельд в прошлом сезоне работал на матче 1/8 финала Лиги Европы между «Валенсией» и «Краснодаром».

Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября в Москве на «РЖД-Арене», начало — в 22:00 по мск.

«Локомотив» в первом туре обыграл «Байер» (2:1), а «Атлетико» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2). 0