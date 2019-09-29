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    Гончаренко назвал сложной игру против «Урала»

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Мы контролировали игру и в первом и во втором таймах. В первом было многовато брака в простых передачах, могли острее играть у ворот "Урала". Помог стандарт. Во втором лучше доводили атаки до завершения, крупно выиграли.

    Было интересно в заключительные 15 минут, когда пошли атака на атаку, было два момента у наших ворот, в которых Игорь выручил. Рады, что выиграли. Если по счету кажется, что это было достаточно просто, то на самом деле — сложно.

    У "Урала" четыре человека могут убежать в быструю атаку, они играли дома. Надо было аккуратно действовать в защите, что удалось.

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    • Если оценивать игру команды в целом, то где-то ты можешь выигрывать, где-то проигрывать. Но есть положительные эмоции, есть отрицательные. Нельзя побеждать постоянно. Мы сыграли плохо в Болгарии во втором тайме. Но это не повод говорить, что у нас в целом все плохо», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. 0

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